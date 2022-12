 Aktien New York Schluss: Dow beendet viertägige Verlustserie und legt etwas zu

NEW YORK (dpa-AFX) -Der US-Leitindex Dow Jones Industrial hat nach vier Verlusttagen in Folge wieder moderat im Plus geschlossen. Der Handel verlief am Dienstag in ruhigen Bahnen, wobei die Anleger vor allem auf die weitere Entwicklung der Energiepreise und die geopolitischen Entwicklungen achteten, hieß es. Im Fokus bliebt weiterhin die Frage, inwieweit steigende Leitzinsen im Kampf gegen die hohe Inflation die wirtschaftlichen Aktivitäten abschwächen werden.

NEW YORK Der Dow stieg um 0,28 Prozent auf 32 849,74 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,10 Prozent auf 3821,62 Punkte. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 hingegen ging es um 0,11 Prozent auf 11 072,43 Punkte nach unten. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

