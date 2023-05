Aktien New York Schluss: Dow mit Schlussspurt - Nasdaq schwächer

NEW YORK (dpa-AFX) -Am Ende einer trägen Wochen hat der Dow Jones Industrial am Freitag seine im Verlauf verbuchten Verluste wettgemacht. Dank eines Schlussspurts schloss der Leitindex quasi unverändert mit minus 0,03 Prozent auf 33 300,62 Punkte. Auf Wochensicht büßte er 1,1 Prozent ein.