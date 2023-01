 Aktien New York Schluss: Dow nimmt im späten Handel etwas Fahrt auf

NEW YORK (dpa-AFX) -Nach einem holprigen Start ist es am Dienstag an den US-Börsen aufwärts gegangen. In der letzten Handelsstunde kam etwas Schwung in die Kurse. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,56 Prozent höher bei 33 704,10 Punkten. Allerdings attestieren Börsianer erst den am Donnerstag anstehenden Verbraucherpreisen im Dezember das Potenzial für eine starke und nachhaltigere Reaktion an den US-Aktienmärkten.

NEW YORK Der marktbreite S&P 500 stieg um 0,70 Prozent auf 3919,25 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,88 Prozent auf 11 205,78 Punkte.

