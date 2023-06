 Aktien New York Schluss: Dow setzt Konsolidierung fort

NEW YORK (dpa-AFX) -Nach dem feiertagsbedingt langen Wochenende haben die US-Aktienmärkte die neue Börsenwoche mit Verlusten begonnen. Der Dow Jones Industrial verlor 0,72 Prozent auf 34 053,87 Punkte. Am Freitag war der Leitindex auf den höchsten Stand seit Ende vergangenen Jahres gestiegen, hatte die Gewinne letztlich aber nicht halten können.

NEW YORK "Der Fokus liegt in dieser Woche weiterhin auf den Zentralbanken und auf der Frage, ob wir dem Ende des Straffungszyklus so nahe sind, wie alle glauben", erklärte Marktanalyst Craig Erlam vom Handelshaus Oanda. Am Mittwoch hält Jerome Powell, Chef der US-Notenbank Fed, eine Rede vor dem Finanzausschuss des Repräsentantenhauses.

Der marktbreite S&P 500 gab um 0,47 Prozent nach auf 4388,71 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 hielt sich mit einem moderaten Minus von 0,09 Prozent auf 15 070,15 Punkte besser.