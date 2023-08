Aktien New York Schluss: Erholungsdynamik verliert an Kraft

NEW YORK (dpa-AFX) -Nach einer dreitägigen Erholungsserie hat die Kaufbereitschaft am US-Aktienmarkt am Mittwoch nachgelassen. Der Leitindex Dow Jones Industrial rettete lediglich ein Plus von 0,11 Prozent auf 34 890,24 Punkte ins Ziel. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,38 Prozent auf 4514,87 Punkte und der technologielastige Index Nasdaq 100 0,56 Prozent auf 15 462,43 Punkte.