 Aktien New York Schluss: Erneut Verluste wegen steigender Renditen

NEW YORK (dpa-AFX) -Die weiter steigenden Anleiherenditen haben die zeitweise deutliche Kurserholung am US-Aktienmarkt am Donnerstag ausgebremst. Der Leitindex Dow Jones Industrial drehte ins Minus und verlor zum Schluss 0,30 Prozent auf 30 333,59 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es letztlich um 0,80 Prozent auf 3665,78 Punkte bergab und der technologielastige Nasdaq 100 sank um 0,51 Prozent auf 11 046,71 Punkte. Damit knüpften die Indizes an ihre schwache Vortagsentwicklung an, nachdem sie am Montag und Dienstag noch deutlich angezogen hatten

NEW YORK Zunächst hatte die Wall Street am Donnerstag positiv auf durchwachsene US-Konjunkturdaten und den Rücktritt der britischen Premierministerin Liz Truss reagiert. Als Belastung erwiesen sich mit der Zeit aber die weiter steigenden Renditen für US-Staatsanleihen. Die viel beachtete Rendite für Papiere mit einer Laufzeit von zehn Jahren kletterte zuletzt auf 4,24 Prozent. Damit setzte sie sich noch weiter von der Vier-Prozent-Marke nach oben ab, nachdem sie schon am Mittwoch auf dem Niveau zu Zeiten der Finanzkrise im Jahr 2008 notiert hatte.

