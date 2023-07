 Aktien New York Schluss: Gewinne - Zinshoffnungen befeuern erneut Techwerte

NEW YORK (dpa-AFX) -Die US-Börsen haben am Freitag beflügelt von Hoffnungen auf den nahenden Zinsgipfel der Notenbanken wieder zugelegt. Aktien aus dem investitions- und finanzierungsabhängigen Technologiesektor reagierten besonders sensibel, der Auswahlindex Nasdaq 100 gewann 1,85 Prozent auf 15 750,93 Punkte.

NEW YORK Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,50 Prozent höher auf 35 459,29 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,99 Prozent auf 4582,23 Zähler nach oben. Auf Wochensicht verbuchten alle drei Indizes Gewinne, dabei schnitt der Nasdaq 100 mit plus 2,1 Prozent am besten ab.

In den USA nimmt der Preisauftrieb weiter ab. Der von der US-Notenbank Fed besonders beachtete Preisindex PCE stieg im Jahresvergleich um 3,0 Prozent, nach 3,8 Prozent im Vormonat. Das war erwartet worden. Die Fed stemmt sich seit mehr als einem Jahr mit teils kräftigen Zinserhöhungen gegen die hohe Teuerung. In dieser Woche hatte sie ihre Geldpolitik weiter leicht gestrafft und den künftigen Kurs weitgehend offen gelassen. Aufgrund der rückläufigen Inflation halten es Fed-Beobachter aber für möglich, dass die Leitzinsen vorerst nicht mehr weiter steigen.