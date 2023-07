 Aktien New York Schluss: Indizes höher zu Beginn einer spannenden Woche

NEW YORK (dpa-AFX) -Zum Beginn einer ereignisreichen Woche mit Notenbankentscheidungen und Quartalszahlen haben die US-Börsen Kurszuwächse verbucht. Der Dow Jones Industrial ging am Montag 0,52 Prozent höher beim Stand von 35 411,24 Punkten aus dem Handel.

NEW YORK Der seit Jahresbeginn ungleich besser gelaufene, jüngst etwas schwächelnde Nasdaq 100 legte am Montag um 0,14 Prozent auf 15 448,02 Zähler zu. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,40 Prozent auf 4554,64 Punkte.

Am Mittwoch steht die nächste Zinsentscheidung der Fed auf der Agenda. Weithin erwartet wird, dass sie ihre Leitzinsen noch einmal anheben wird. Mehr Aufmerksamkeit als die Zinsentscheidung an sich dürften aber Aussagen der Fed dazu finden, wie es danach weitergeht. Viele Investoren hoffen auf ein baldiges Ende des Zinserhöhungszyklus der US-Währungshüter. Am Donnerstag und Freitag entscheiden dann die Europäische Zentralbank (EZB) und die japanische Notenbank über ihre weitere Geldpolitik.