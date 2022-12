Aktien New York Schluss: Knapp im Minus am Ende des schwächsten Jahres seit 2008

NEW YORK (dpa-AFX) -In New York hat der Aktienmarkt am letzten Handelstag eines enttäuschenden Börsenjahres etwas schwächer geschlossen. Als wollten die Anleger am Freitag doch noch Plus-Vorzeichen sehen, machten die Indizes ihre im Verlauf deutlichen Verluste zum Handelsschluss fast noch wett.