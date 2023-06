 Aktien New York Schluss: Nasdaq stark zu Beginn der Notenbanken-Woche

NEW YORK (dpa-AFX) -Zu Beginn einer von Notenbanken-Entscheidungen dominierten Woche haben die Anleger vor allem bei Technologietiteln zugegriffen. Der Nasdaq 100 baute seine Gewinne nach einem freundlichen Auftakt aus und schloss 1,76 Prozent fester mit 14 784,30 Punkten - damit markierte er erneut ein Hoch seit April 2022. Im bisherigen Jahresverlauf schneidet der technologielastige Auswahlindex deutlich besser ab als die Standardwerte-Indizes, die auch am Montag hinterherhinkten: Der Leitindex Dow Jones Industrial gewann letztlich 0,56 Prozent auf 34 066,33 Punkte, und für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,93 Prozent auf 4338,93 Punkte bergauf.

NEW YORK Die Marktteilnehmer seien offenbar optimistisch, dass die US-Notenbank Fed am Mittwoch den Leitzins nicht weiter erhöhe, kommentierte Analyst Edward Moya vom Broker Oanda. Auch Bankvolkswirte rechnen nach zehn Anhebungen in Folge wegen der sich abkühlenden Konjunktur und der tendenziell fallenden Inflation nun mit einer geldpolitischen Pause. Für Juli wird dann wieder mit einer Zinserhöhung gerechnet. Seit März 2022 haben die US-Währungshüter den Leitzins um insgesamt fünf Prozentpunkte in eine Spanne von 5,0 bis 5,25 Prozent nach oben geschraubt.

Höhere Zinsen sind vor allem für Technologieunternehmen problematisch, da sie wegen ihres stärken Fokus auf Wachstum tendenziell einen höheren Fremdfinanzierungsbedarf haben als Firmen aus traditionelleren Branchen. Zudem schütten sie oft geringere oder gar keine Dividenden aus. Das macht ihre Aktien bei hohen Zinsen besonders unattraktiv im Vergleich zu festverzinslichen Wertpapieren wie Anleihen.