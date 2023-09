Aktien New York Schluss: Neue Apple-Schlagzeilen belasten - Dow im Plus

NEW YORK (dpa-AFX) -Die wichtigsten US-Aktienindizes haben am Donnerstag mehrheitlich weiter nachgegeben. Einzig der von traditionellen Wirtschaftsbranchen dominierte Leitindex Dow Jones Industrial schloss mit einem Plus von 0,17 Prozent auf 34 500,73 Punkte. Dagegen sank der marktbreite S&P 500 um 0,32 Prozent auf 4451,14 Punkte und der technologielastige Nasdaq 100 um 0,73 Prozent auf 15 258,52 Punkte.