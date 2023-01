 Aktien New York Schluss: Robuster US-Jobmarkt hält Anleger auf Distanz zu Aktien

NEW YORK (dpa-AFX) -Ein nach wie vor robuster US-Arbeitsmarkt hat am Donnerstag die Furcht der Anleger vor einem weiter aggressiven geldpolitischen Kurs der Notenbank Fed verstärkt. Der Aktienmarkt reagierte mit deutlichen Abgaben.

NEW YORK Der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 rutschte um 1,59 Prozent auf 10 741,22 Punkte ab. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor 1,02 Prozent auf 32 930,08 Punkte und für den marktbreiten S&P 500 ging es um 1,16 Prozent auf 3808,10 Zähler abwärts.

Laut dem privaten Dienstleister ADP wurden in der Privatwirtschaft der USA im Dezember 235 000 Arbeitsplätze geschaffen. Analysten hatten nur mit 150 000 neuen Stellen gerechnet. Ein robuster Jobmarkt kann steigende Löhne bedeuten und in der Folge eine weiter hohe Inflation. Dies könnte die US-Notenbank veranlassen, die Zinsen stärker als bisher erwartet zu erhöhen. Maßgeblich für die Fed ist der offizielle US-Arbeitsmarktbericht für Dezember, der am Freitag veröffentlicht wird.