Aktien New York Schluss: Technologie-Schwäche beendet Erholungsrally

NEW YORK (dpa-AFX) -Wachstumssorgen im Technologiesektor haben die Erholungsrally am Mittwoch abgewürgt. Die Quartalsberichte und Prognosen von Schwergewichten wie Microsoft , der Google -Mutter Alphabet und des Chipherstellers Texas Instruments sorgten für Unruhe unter den Investoren. Vor allem an der technologielastigen Börse Nasdaq purzelten die Kurse. Der technologielastige Nasdaq 100 rutschte um 2,26 Prozent auf 11 405,90 Zähler ab.