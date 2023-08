 Aktien New York Schluss: Vor allem Nasdaq unter Druck wegen Zinssignalen

NEW YORK (dpa-AFX) -Ein anfänglicher Stabilisierungsversuch nach den Vortagsverlusten hat am Mittwoch an den US-Börsen nicht lange angehalten. Wegen der Erkenntnis aus dem Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed, dass die Tür für weitere Zinserhöhungen offen bleibt, konnte die jüngste Abwärtsbewegung nicht gestoppt werden. Ein restriktives Fazit war nicht das, was Anleger hören wollten.

NEW YORK Der technologielastige Leitindex Nasdaq 100 erreichte unter der Marke von 14 900 Punkten den tiefsten Stand seit Ende Juni. Da er als besonders zinsempfindlich gilt, verbuchte er mit einem Abschlag von 1,07 Prozent auf 14 876,47 Punkte die größten Verluste. Der Dow Jones Industrial fiel um 0,52 Prozent auf 34 765,74 Zähler, während der marktbreite S&P 500 um 0,76 Prozent auf 4404,33 Punkte nachgab. "Die meisten Teilnehmer sahen weiterhin erhebliche Aufwärtsrisiken für die Inflation, die eine weitere Straffung der Geldpolitik erforderlich machen könnten", heißt es in dem Protokoll. Einen klaren Hinweis auf das weitere Vorgehen gab es aber nicht. Die ING Bank folgerte in einem Kommentar, das Komitee der Fed sei gespalten. Die Niederländer glauben aber nicht an eine weitere Zinserhöhung, sondern rechnen im September mit einer Pause.