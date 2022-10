 Aktien New York Schluss: Weiter erholt dank guter Unternehmenszahlen

NEW YORK (dpa-AFX) -Die US-Börsen haben ihre Erholung am Dienstag dank weiterer guter Unternehmenszahlen fortgesetzt. Wirtschaftssorgen traten nach durchwachsenen Konjunkturdaten in den Hintergrund. Nach einem frühen Kursplus von über zwei Prozent behauptete der Leitindex Dow Jones Industrial am Ende einen Gewinn von 1,12 Prozent auf 30 523,80 Punkte. Der marktbreite S&P 500 legte letztlich um 1,14 Prozent auf 3719,98 Punkte zu und der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 behauptete immerhin einen Kursanstieg um 0,77 Prozent auf 11 147,74 Zähler.

Marktanalyst Craig Erlam vom Broker Oanda stellt indes die Nachhaltigkeit der derzeitigen Kursgewinne noch infrage. "Das Gefühl einer Bärenmarktrally ist immer noch stark vorhanden", schrieb der Experte. Er sei nicht davon überzeugt, dass dahinter viel Substanz stecke, "denn das wirtschaftliche Umfeld sieht tückisch aus, und wir wissen nicht einmal, ob wir den Höhepunkt der Inflation und der eingepreisten Zinserwartungen schon erreicht haben".

