 Aktien New York Schluss: Zinsanhebung schlägt keine große Wellen

NEW YORK (dpa-AFX) -Auf die erneute Leitzinsanhebung in den USA haben die New Yorker Börsen am Mittwoch letztlich nur wenig reagiert. Zwischenzeitlich etwas deutlichere Kursgewinne im Anschluss an die Notenbank-Entscheidung revidierten die Indizes danach größtenteils wieder.

NEW YORK Am Ende des Tages stand der Leitindex Dow Jones Industrial 0,23 Prozent höher bei 35 520,12 Punkten. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,02 Prozent auf 4566,75 Zähler. Mit minus 0,40 Prozent schloss der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 beim Stand von 15 499,27 Punkten. Die Fed greift im Kampf gegen die Inflation zu einer weiteren Zinserhöhung. Sie hob den Leitzins um weitere 0,25 Prozentpunkte an. Damit liegt er in der Spanne von 5,25 bis 5,5 Prozent. Es ist der höchste Stand seit 22 Jahren. Die elfte Erhöhung binnen 16 Monaten war allgemein erwartet worden. Zudem lässt die Fed die Tür für weitere Straffungen offen. Der geldpolitische Ausschuss werde unter anderem die Auswirkungen bisheriger Straffungen bei der Prüfung möglicher zusätzlicher Anhebungen berücksichtigen, hieß es von der Fed nach der Zinssitzung. Die Formulierung ähnelt einer Äußerung nach dem vorherigen Zinsentscheid und lässt zusätzliche Zinserhöhungen generell zu. "Die Fed behält sich die Möglichkeit auf eine nochmalige Anhebung vor, doch dürfte die Notwendigkeit dafür nicht mehr sehr wahrscheinlich sein, fasste Chef-Ökonom Ian Shepherdson von Pantheon Macroeconomics seine Einschätzung in einem Satz zusammen.