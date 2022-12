Aktien New York: Schwache China-Daten verhindern Erholung

NEW YORK (dpa-AFX) -Nach zwei schwachen Börsentagen gibt es im New Yorker Aktienhandel am Mittwoch noch keine Spur einer Erholung. Der Dow Jones Industrial begann den Handel zwar ungefähr auf Vortagsniveau, zuletzt lag er dann aber 0,25 Prozent tiefer bei 33 512,60 Punkten. Enttäuschende Handelsdaten aus China belasteten zur Wochenmitte.