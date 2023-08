 Aktien New York: Schwache Konjunkturdaten stützen weitere Erholung

NEW YORK (dpa-AFX) -Nach einer dreitägigen Erholungsserie hielt sich die Kaufbereitschaft am US-Aktienmarkt am Mittwoch zunächst in Grenzen. Als Kursstütze erwiesen sich aber einmal mehr schwache heimische Konjunkturdaten.

NEW YORK In der ersten Handelsstunde stieg der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,41 Prozent auf 34 994,37 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,47 Prozent auf 4518,89 Punkte und für den technologielastigen Index Nasdaq 100 ging es um 0,47 Prozent auf 15 448,09 Punkte hoch.