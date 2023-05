Aktien New York: Schwächer am Ende einer mauen Woche - Tesla im Fokus

NEW YORK (dpa-AFX) -Nach einem trägen Wochenverlauf ist auch am Freitag für den Dow Jones Industrial keine Besserung in Sicht. Der US-Leitindex sank gut zwei Stunden vor dem Börsenende um 0,42 Prozent auf 33 168,14 Punkte. Auf Wochensicht hat er aktuell 1,5 Prozent eingebüßt.