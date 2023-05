Aktien New York: Schwächer am Tag vor US-Zinsentscheidung

NEW YORK (dpa-AFX) -Einen Tag vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed haben sich die Anleger an den US-Börsen mit Aktienkäufen zurückgehalten. Die veröffentlichten Konjunkturdaten fielen schwächer aus als erwartet. Der Dow gab am Dienstag im frühen Handel um 0,82 Prozent auf 33 773,18 Punkte nach. Der marktbreite S&P 500 verlor 0,85 Prozent auf 4132,41 Zähler. Der Nasdaq 100 sank um 0,31 Prozent auf 13 190,60 Punkte.