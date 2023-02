Aktien New York: Standardwerte nach jüngsten Verlusten stabilisiert

NEW YORK (dpa-AFX) -US-Standardwerte haben sich nach zwei Verlusttagen in Folge etwas stabilisiert. Insgesamt bewegten sich die wichtigsten Aktien-Indizes am Freitag nur wenig. Die jüngst aufgekommenen Inflations- und Zinssorgen blieben aber präsent.