Aktien New York: Tech- wieder besser als Standardwerte

NEW YORK (dpa-AFX) -Am US-Aktienmarkt haben die Anleger am Donnerstag erneut Techwerte Standardtiteln vorgezogen. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann zuletzt 0,29 Prozent auf 13 386,89 Punkte. Der Leitindex Dow Jones Industrial büßte unterdessen 0,77 Prozent auf 33 271,49 Punkte ein. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,28 Prozent auf 4126,14 Zähler hinab.