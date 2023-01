Aktien New York: Tesla und Apple verhageln US-Anlegern den Jahresstart

NEW YORK (dpa-AFX) -Negative Nachrichten von Tesla und Apple haben die US-Börsen an ihrem ersten Handelstag des Jahres 2023 nach unten gezogen. Der Dow Jones Industrial sank am Dienstag gut zwei Stunden vor dem Handelsschluss um 0,59 Prozent auf 32 952,81 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,85 Prozent auf 3806,73 Punkte nach.