Aktien New York: Tiefer - Unternehmens- und Konjunkturdaten belasten

NEW YORK (dpa-AFX) -Eher negativ aufgenommene Unternehmenszahlen und schwache Konjunkturdaten haben am Donnerstag die Stimmung an den US-Aktienmärkten etwas belastet. Außerdem wirft der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed zu Beginn des ohnehin saisonal schwachen Monats Mai bereits seinen Schatten voraus.