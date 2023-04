Aktien New York: Uneinheitliche Unternehmenszahlen sorgen für Zurückhaltung

NEW YORK (dpa-AFX) -Uneinheitlich aufgenommene Unternehmenszahlen haben an den US-Aktienmärkten am Mittwoch für einen verhaltenen Handelsverlauf gesorgt. Der Dow Jones Industrial sank zuletzt um 0,15 Prozent auf 33 925,42 Punkte. Der breit gefasste S&P 500 notierte 0,07 Prozent höher bei 4157,82 Zählern. Der technologielastige Nasdaq 100 machte seine Anfangsverluste wett und stieg zuletzt um 0,14 Prozent auf 13 109,56 Punkte. Die Reaktion auf den von der US-Notenbank veröffentlichten Konjunkturbericht "Beige Book" fiel unter dem Strich überschaubar aus.