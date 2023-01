 Aktien New York: Unter Druck nach Signalen vom Arbeitsmarkt

NEW YORK (dpa-AFX) -Frische Signale vom US-Arbeitsmarkt haben am Donnerstag die Furcht der Anleger vor einem weiter aggressiven geldpolitischen Kurs der Notenbank Fed verstärkt. Der Aktienmarkt reagierte mit deutlichen Abgaben.

NEW YORK So ging es für den Leitindex Dow Jones Industrial in der ersten Stunde nach dem Auftakt um 1,15 Prozent auf 32 895,65 Punkte abwärts. Der marktbreite S&P 500 verlor 1,05 Prozent auf 3812,33 Zähler und der technologielastige Nasdaq 100 stand 1,12 Prozent tiefer bei 10 792,46 Punkten.

Dem am Vortag veröffentlichten Sitzungsprotokoll der Notenbank Fed war zu entnehmen, dass die Währungshüter die Inflation weiter entschlossen bekämpfen wollen. "Die allgemeine Erkenntnis ist, dass die Zinsen länger erhöht bleiben sollten, als manche erwartet haben", kommentierte der Analyst Ricardo Evangelista vom Broker Activtrades.

Laut dem privaten Dienstleisters ADP wurden in der Privatwirtschaft der USA im Dezember unerwartet viele Arbeitsplätze geschaffen. Analysten wurden von der Stärke des Anstiegs um 235 000 Stellen überrascht. Maßgeblich für die Fed ist nun der offizielle US-Arbeitsmarktbericht für Dezember, der am Freitag veröffentlicht wird.