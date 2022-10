Aktien New York: US-Börsen knüpfen an ihre Gewinne an

NEW YORK (dpa-AFX) -Unter dem Eindruck starker Unternehmenszahlen ist die jüngste Erholung an den US-Börsen auch am Dienstag schwungvoll weiter gegangen. Der Dow Jones Industrial stieg nach einer halben Handelsstunde um 1,88 Prozent auf 30 753,81 Punkte. Nach der Erholungsrally vom Vortag übertrafen weitere US-Konzerne die Erwartungen der Analysten und ließen Konjunktursorgen in den Hintergrund treten. Experten zweifeln aber daran, dass der Auftrieb lange anhält.