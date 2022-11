Aktien New York: US-Börsen nach starker Vorwoche stabil

NEW YORK (dpa-AFX) -Nach der jüngsten Rally herrscht am Montag an den US-Börsen Zurückhaltung. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte im frühen Handel um 0,10 Prozent auf 33 782,28 Zähler zu. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,24 Prozent auf 3983,63 Punkte nach oben. Der technologielastige Nasdaq 100 sank um 0,43 Prozent auf 11 766,25 Zähler.