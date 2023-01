Aktien New York: US-Börsen zurück im Plus - Trüber Ausblick belastet Intel

NEW YORK (dpa-AFX) -Die US-Börsen haben am Freitag nach einem zunächst richtungslosen Verlauf zugelegt. Ein sehr schwacher Ausblick des Chip-Riesen Intel belastete nur kurzzeitig die allgemeine Marktstimmung. Die Konjunkturdaten des Tages wirkten ebenfalls nicht richtungsweisend. Die Anleger schauen dagegen zunehmend nervöser, aber anscheinend auch optimistisch auf die am Mittwoch anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed.