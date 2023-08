Aktien New York: US-Daten geben vor allem Nasdaq Auftrieb

NEW YORK (dpa-AFX) -Am US-Aktienmarkt greifen die Anleger nach zwei Erholungstagen am Dienstag weiter munter zu - auch dank positiv aufgenommener heimischer Konjunkturdaten. Eine Stunde nach Handelsbeginn stieg der Leitindex Dow Jones Industrial um 0,48 Prozent auf 34 724,29 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,89 Prozent auf 4472,72 Punkte, während der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 um 1,51 Prozent auf 15 280,09 Punkte anzog.