Aktien New York: Verluste - Konjunkturdaten verunsichern Anleger

NEW YORK (dpa-AFX) -Schwache US-Wirtschaftsdaten und wiederkehrende Zinsängste haben den Anlegern an den US-Aktienmärkten am Mittwoch die Stimmung vermiest. Während die Märkte eine Abschwächung des Zinserhöhungszyklus wegen der zurückgehenden Inflation bereits einpreisten, hätten einige Mitglieder der US-Notenbank zuletzt die Notwendigkeit bekräftigt, die Geldpolitik straff zu halten, hieß es.