Aktien New York: Verluste trotz schwacher Zahlen und Daten eingedämmt

NEW YORK (dpa-AFX) -Eher negativ aufgenommene Unternehmenszahlen und schwache Konjunkturdaten haben am Donnerstag die Stimmung an den US-Aktienmärkten nur moderat belastet. Auch der nahende Zinsentscheid der US-Notenbank Fed zu Beginn des ohnehin saisonal schwachen Monats Mai schien die Anleger noch nicht zu schrecken.