Aktien New York: Wall Street rutscht ins Minus - Preisauftrieb nimmt wieder zu

NEW YORK (dpa-AFX) -Zum Ende eines trüben Börsenmonats hat die Wall Street am Freitag anfängliche Gewinne wieder eingebüßt. Die zuletzt dominanten Zins- und Inflationssorgen rückten einmal mehr stärker in den Fokus der Anleger