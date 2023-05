Aktien Osteuropa: Gewinne in Budapest und Prag - Verluste in Moskau und Warschau

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) -Osteuropas Börsen haben am Dienstag keine einheitliche Richtung gefunden. Deutliche Abschläge gab es nach dem feiertagsbedingt verlängerten Wochenende vor allem in Moskau, während die Börsen in Budapest und Prag zulegten.