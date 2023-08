 Aktien Osteuropa Schluss: Börsen finden keine gemeinsame Richtung

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) -Die wichtigsten Börsen in Osteuropa haben sich am Mittwoch mit unterschiedlichen Vorzeichen aus dem Handel verabschiedet. Der Tag war einerseits von Konjunktursorgen aus China und andererseits dem mit Spannung erwarteten Zinsprotokoll der Fed geprägt, welches nach Börsenschluss in Europa veröffentlicht wird.

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU Der PX legte um 0,34 Prozent auf 1361,41 Punkte zu. Ihn stützten Zuwächse bei VIG , die nach den am Nachmittag veröffentlichten Zahlen um 2,5 Prozent zulegten. Für die Prager Notierung von Erste Group ging es um 0,7 Prozent hinauf. CEZ gewann 0,1 Prozent. In Budapest schloss der Bux mit minus 0,32 Prozent bei 55 229,73 Punkte. Die größten Schwergewichte gingen tiefer aus dem Handel. Dabei gaben OTP um 0,8 Prozent und Richter um 0,4 Prozent nach. Mol und MTelekom verloren jeweils 0,2 Prozent. An der Börse in Warschau wurden besonders klare Verluste verzeichnet. Der Wig-20 gab um 2,04 Prozent auf 2044,35 Punkte nach. Die Banken PKO und Pekao verloren 3,8 beziehungsweise 2,4 Prozent. PZU sanken um 2,7 Prozent. PKN Orlen verloren 0,5 Prozent. Die Börse in Moskau ging höher aus dem Handel. Der RTS gewann 0,44 Prozent auf 1014,61 Zähler.