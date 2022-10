 Aktien Osteuropa Schluss: Durchgehend Gewinne

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) -Die wichtigsten osteuropäischen Börsen haben am Dienstag durchgehend mit Kursgewinnen geschlossen. Eine gute Stimmung war auch an den übrigen europäischen Aktienmärkten zu beobachten. Im Branchenvergleich waren Bankaktien länderübergreifend gut nachgefragt.

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU In Europa hatten Berichte für Auftrieb gesorgt, denen zufolge die Bank of England den Verkauf von Staatsanleihen nach hinten verschieben will, um den Markt zu beruhigen. Die Bank of England selbst bezeichnete den Artikel in einer ersten Reaktion jedoch als "ungenau".

Die deutlichsten Kursgewinne gab es am Dienstag in Budapest zu sehen: Dort kletterte der Bux um 2,65 Prozent auf 40 910,44 Punkte. Die stärksten Umsätze verbuchten OTP Bank mit einem Kursplus von 5,4 Prozent. Ebenfalls sehr fest schlossen MTelekom (plus 3,4 Prozent) und Richter Gedeon (plus 1,5 Prozent).

Am Prager Börsenplatz stieg der PX um 2,09 Prozent auf 1167,92 Zähler. Unter den Blue Chips waren besonders Bankaktien gesucht. Komercni Banka verbuchten ein Plus von 3,6 Prozent, für Moneta Money Bank ging es um 3,5 Prozent nach oben. Erste Group schlossen 1,4 Prozent höher. Zudem gewannen die Aktien des Versorgers CEZ 2,1 Prozent.

An der Warschauer Börse ging es ebenfalls nach oben. Der Wig 20 gewann 0,96 Prozent auf 1427,68 Punkte. Der breiter gefasste Wig stieg um 0,72 Prozent auf 47 349,71 Zähler. Sehr fest schlossen auch hier Bankaktien: MBank gingen 8,8 Prozent höher aus der Sitzung, Bank Pekao verteuerten sich um 5,8 Prozent und Santander Polska stiegen um 5,7 Prozent.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

An der Moskauer Börse gab es ebenfalls klare Kursgewinne zu beobachten. Der RTS-Index lag gegen Handelsschluss mit einem Aufschlag von 1,16 Prozent bei 1039,76 Punkten.