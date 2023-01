 Aktien Osteuropa Schluss: Gewinne - Feiertag in Warschau

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU/MOSKAU (dpa-AFX) -In Osteuropa haben am Freitag die wichtigsten Börsen im Plus geschossen. Weiterhin gefragt waren Finanztitel, aber auch für Aktien aus dem Ölsektor ging es hinauf. In Polen wurde feiertagsbedingt nicht gehandelt.

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU/MOSKAU In Prag setzte der PX seine Gewinnserie fort. Er gewann den fünften Handelstag in Folge, diesmal 0,56 Prozent auf 1249,31 Punkte. Dabei gewannen Komercni Banka und Moneta Money Bank 1,1 respektive 1,6 Prozent. Erste Group legten um 0,4 Prozent zu. Der Bux in Budapest ging um 0,42 Prozent höher bei 45 419,78 Zählern aus dem Handel. Unter den den Standardwerten legten die Papiere von Magyar Telekom um zwei Prozent zu. Die Titel des Ölkonzerns Mol gewannen 1,2 Prozent und dürften dabei von steigenden Rohölnotierungen profitiert haben. Auch an der Börse in Moskau ging es nach oben. Der russische RTS-Index stieg um 0,20 Prozent auf 942,73 Punkte. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

