Aktien Osteuropa Schluss: Gewinne in Budapest und Prag - Verluste in Moskau

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) -An den Börsen in Osteuropa haben sich am Freitag die Aktienmärkte in Budapest und Prag dem freundlichen Trend an den westeuropäischen Handelsplätzen angeschlossen. Der Warschauer Markt hingegen fand keine klare Richtung und in Moskau gab es Verluste.