Aktien Osteuropa Schluss: Gewinne in Budapest - Verluste in Prag und Moskau

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) -An den Börsen in Mittel- und Osteuropa haben sich am Donnerstag die Aktienmärkte in Budapest und Warschau der guten Stimmung an den führenden Handelsplätzen angeschlossen. Weiterhin bleibt das Thema US-Schuldenobergrenze im Vordergrund. Zuletzt überwog die Hoffnung, dass eine Einigung erzielt werden kann.