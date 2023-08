Aktien Osteuropa Schluss: Gewinne in Budapest - Verluste in Warschau und Moskau

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU/MOSKAU (dpa-AFX) -Die wichtigsten Börsen in Osteuropa haben sich am Dienstag in unterschiedliche Richtungen entwickelt. Während die westeuropäischen Aktienmärkte teils kräftig nachgaben, legte die Börse in Ungarn zu. In Tschechien schloss der Aktienmarkt fast unverändert, während in Polen und Russland moderate Verluste verbucht wurden.