Aktien Osteuropa Schluss: Gewinne in Prag und Budapest - Kein Handel in Moskau

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU/MOSKAU (dpa-AFX) -Die wichtigsten osteuropäischen Börsen haben am Montag überwiegend zugelegt. Damit folgten sie der freundlichen Tendenz an den europäischen Leitbörsen und an der Wall Street. Marktbewegende Impulse wurden vor den in dieser Woche anstehenden Leitzinsentscheidungen der US-Notenbank und der Europäischen Zentralbank vermisst. In Moskau wurde feiertagsbedingt nicht gehandelt.