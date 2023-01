Aktien Osteuropa Schluss: Gewinne in Prag und Budapest

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) -Die osteuropäischen Börsen sind am Dienstag mit uneinheitlicher Tendenz aus dem Handel gegangen. Während in Prag und Budapest Gewinne verbucht wurden, gab es in Warschau und Moskau Verluste.