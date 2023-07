Aktien Osteuropa Schluss: Gewinne in Prag und Budapest

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) -Die wichtigsten Börsen in Osteuropa haben den Handel am Freitag uneinheitlich beendet. Konjunkturelle Impulsgeber blieben zum Wochenschluss aus, die Blicke dürften sich bereits auf die Notenbanksitzungen in der kommende Woche richten. Dann werden sowohl die Europäische Zentralbank als auch die Federal Reserve über ihre Geldpolitik entscheiden.