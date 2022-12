Aktien Osteuropa Schluss: Gewinne in Prag - Verluste in Budapest und Moskau

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) -Die wichtigsten Börsen Osteuropas haben am Freitag keine einheitliche Richtung gefunden. In Prag wurden Gewinne verbucht, während es in Budapest und Moskau abwärts ging. In Warschau schloss der Aktienmarkt fast unverändert.