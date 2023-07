Aktien Osteuropa Schluss: Gewinne in Warschau und Budapest - Verluste in Moskau

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) -Die wichtigsten osteuropäischen Börsen haben am Montag uneinheitlich geschlossen. Während die Aktienmärkte in Prag und Moskau dem allgemeinen Abwärtstrend am europäischen Markt folgten, ging es an den Handelsplätzen in Warschau und Budapest nach oben.