Aktien Osteuropa Schluss: Gewinne in Warschau - Verluste in Budapest und Moskau

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) -Die Börsen in Osteuropa haben am Freitag keine gemeinsame Richtung gefunden. Deutlichen Gewinnen in Warschau standen Verluste in Budapest und Moskau gegenüber, während die Kurse in Prag kaum von der Stelle kamen. Im Fokus stand - wie auch an den europäischen Leitbörsen und an der Wall Street - der monatliche US-Arbeitsmarktbericht.