Aktien Osteuropa Schluss: Gewinne in Warschau - Verluste in Mokau und Prag

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU/MOSKAU (dpa-AFX) -Die wichtigsten Börsen in Osteuropa haben am Dienstag keine einheitliche Richtung gefunden. Investoren blieben nach dem beigelegten Schuldenstreit in den USA europaweit vorsichtig, hieß es. Gewinne gab es vor allem in Warschau und Verluste in Moskau.