 Aktien Osteuropa Schluss: Gewinne - Nur Budapest im Minus

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) -Die wichtigsten osteuropäischen Börsen haben am Montag überwiegend fester geschlossen. Lediglich in Budapest ging es nach unten.

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU Der polnische Wig 20 legte um 0,88 Prozent auf 2078,46 Punkte zu. Der breiter gefasste Wig stieg um 1,01 Prozent auf 67 962,32 Punkte. Bei höheren Umsätzen gesucht waren Aktien der PKO Bank (plus 2,4 Prozent), des Minenbetreibers KGHM (plus 2,4 Prozent) und des Ölkonzerns PKN (plus 1,1 Prozent).

Der tschechische Aktienindex PX legte um 0,79 Prozent auf 1285,18 Punkte. Getragen wurde das Plus vor allem von der starken Nachfrage nach den Aktien des Stromerzeugers CEZ (plus 1,6 Prozent) und der Bank Erste Group (plus 1,3 Prozent).

Nach oben ging es auch in Moskau: Der RTS schloss 1,12 Prozent fester bei 993,99 Punkten.

Der ungarische Bux beendete den Tag hingegen mit einem Minus von 0,31 Prozent auf 50 351,40 Zähler. Die Aktien der Bank OTP verloren 0,8 Prozent.