Aktien Osteuropa Schluss: Gewinne - Polen sticht mit deutlichem Plus heraus

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU/MOSKAU (dpa-AFX) -Die wichtigsten osteuropäischen Börsen haben zur Wochenmitte zugelegt. Finanzwerte verteuerten sich im Vorfeld der anstehenden Zinssitzungen in den USA und der Eurozone deutlich. Nachdem am Abend die Federal Reserve über ihre Geldpolitik entscheidet, wird am morgigen Donnerstag die Europäische Zentralbank (EZB) aller Voraussicht nach ihren Zinssatz anheben.