 Aktien Osteuropa Schluss: Im Plus - Moskauer Börse mit kräftigen Gewinnen

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU/MOSKAU (dpa-AFX) -Die wichtigsten osteuropäischen Börsen haben am Montag einheitlich Gewinne verbucht. Deutlich nach oben ging es vor allem in Moskau. In Westeuropa schlossen die bedeutendsten Aktienmärkte moderat im Plus. Die US-Börsen zeigten sich mit Blick auf den Freitagsschluss zugleich fast unverändert.

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU/MOSKAU Der Moskauer RTS-Index gewann 2,30 Prozent auf 1057,43 Punkte. Der tschechische PX -Index rückte um 0,45 Prozent auf 1360,47 Punkte vor. Die Wirtschaft Tschechiens schrumpfte im zweiten Quartal im Jahresvergleich um 0,6 Prozent. Die Daten fielen zudem etwas schlechter aus als erwartet. Analysten hatten eher mit eine Stagnation oder einem leichten Anstieg gerechnet. In Budapest legte der der Bux um 0,07 Prozent auf 53 375,90 Zähler zu. Die auffälligste Kursbewegung unter den Schwergewichten absolvierte die Aktie des Pharmaunternehmens Richter Gedeon mit plus 1,3 Prozent. Die Papiere von OTP Bank und von MTelekom gaben jeweils um 0,7 Prozent nach. Der Wig-20 beendete den Tag in Warschau mit einem Plus von 0,20 Prozent auf 2193,56 Punkten. Der breiter gefasste Wig gewann 0,42 Prozent auf 72 268,53 Zähler. Die Aktie von Santander Bank Polska verlor 1,2 Prozent auf 397,40 Zloty. Die Analysten von Erste Group hatten zwar ihr Kursziel von 351 auf 401 Zloty angehoben, das Papier aber von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Als Grund nannten sie, dass sie vorerst kein weiteres Kurspotenzial mehr sähen.